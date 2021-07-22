Чернышенко заявил о запуске конкурса на поддержку стартапов в сфере ИИ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о запуске конкурса среди малых предприятий на получение грантов на проекты по разработке и коммерциализации решений в области искусственного интеллекта, сообщили в аппарате вице-премьера.

"Технологические команды могут получить гранты до 20 млн рублей. Полученные средства можно направить на расширение команды, привлечение внешних экспертов, покупку датасетов и аренду облачных сервисов. А на выходе мы получаем зрелые решения для последующей коммерциализации и внедрения в отрасли экономики. Мы рассчитываем, что грантовая поддержка позволит существенно ускорить появление новых продуктов в области искусственного интеллекта" - отметил Чернышенко, слова которого приводят в аппарате.

Государственная поддержка будет предоставлена Фондом содействия инновациям - Фондом Бортника - по результатам проведения трех конкурсов "Старт-ИИ-1", "Старт-ИИ-2" и "Развитие ИИ". Получателю поддержки будет предоставлено финансирование в размере до 4 млн рублей ("Старт-ИИ-1"), до 8 млн рублей ("Старт-ИИ-2"), до 20 млн рублей ("Развитие-ИИ").

"Принять участие в конкурсах можно по следующим лотам: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальные системы поддержки принятия решений, перспективные методы искусственного интеллекта", - добавили в аппарате. При отборе заявок будут оцениваться новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

Финансирование программ поддержки осуществляется в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". До 2024 года планируется поддержать 569 малых предприятий и 66 коллективов разработчиков открытых библиотек. 580 команд разработчиков в области искусственного интеллекта до конца 2024 году пройдут акселерационную программу. На грантовую поддержку до 2024 года из федерального бюджета выделено около 7 млрд рублей.