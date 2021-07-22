Власти в течение двух недель проработают вопрос снижения цен на овощи

ЖИЛИНО/ Алтайский край, 22 июля. /ТАСС/. Власти РФ намерены в течение двух недель решить вопрос с федеральными торговыми сетями о поставках продукции напрямую от фермеров, что должно привести к снижению цен на овощи в августе. Об этом сообщил в четверг во время рабочей поездки в Алтайский край секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

В четверг Турчак встретился с фермерами Первомайского района Алтайского края. По словам аграриев, рост цен на овощи связан в том числе с перекупщиками, которые накручивают цены на овощи, перепродают их торговым сетям, из-за чего, например, картофель в магазинах продается втрое дороже себестоимости.

"Рост цен надо сдерживать. Мысль простая, она вчера была сформулирована президентом на совещании с правительством - плечо максимально сократить, обеспечить нашим фермерам прямой доступ к реализации своей продукции, чтобы не было прилипал, которые наценку выставляют у себя, еще и сети присоединяются. Сети наше предложение поддержали. Сейчас, я думаю, в течение ближайших двух недель с федеральными сетями вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет, на первом этапе через две недели, второе снижение мы планируем к концу августа", - сказал Турчак.

Он уточнил, что сети готовы работать непосредственно с аграриями. Также активная поддержка ожидается от властей регионов, включая увеличение числа ярмарок. Турчак предложил размещать ярмарки прямо перед торговыми центрами. "По нашим расчетам, двукратное увлечение ярмарок по стране автоматически приведет к снижению цен", - отметил он.

Накануне на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2021 году серьезно выросли цены на овощи: на картофель - на 64%, на морковь - на 86%, на капусту - на 43%. По ее словам, торговые сети готовы оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи. Глава государства заявил, что российские власти должны активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты в торговых сетях, расширять доступ сельхозпроизводителей к точкам продажи.