Мишустин высоко оценил работу обновленного механизма по трансформации делового климата

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Работа обновленного в прошлом году механизма по трансформации делового климата в числе прочих мер позволила повысить инвестиционную привлекательность России, несмотря на пандемию и непростую ситуацию на сырьевых рынках. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"В прошлом году механизм [по трансформации делового климата] был существенно обновлен, кроме того, был утвержден новый перечень приоритетных сфер деятельности для разработки дорожных карт. В целом работа в рамках этого механизма идет активно. Более половины мероприятий уже выполнено, существенно упрощен целый ряд процедур в экспорте, строительстве, корпоративном управлении и других сферах. Благодаря этим и другим решениям правительства инвестиционная привлекательность нашей страны, несмотря на пандемию, непростую ситуацию на сырьевых рынках, продолжает повышаться", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что 19 июля президенту РФ Владимиру Путину доложили о новых стратегических инициативах, касающихся экономического развития. Эти инициативы нужны для ускоренного достижения национальных целей развития, которые определил глава государства на ближайшие 10 лет, пояснил глава кабмина.

"Теперь необходимо подготовить для них правовую базу, в том числе и в рамках действующего механизма по трансформации делового климата. Сегодня обсудим, как он работает и как лучше встроить в него часть наших новых предложений", - добавил Мишустин.

Механизм по трансформации делового климата направлен на сокращение административных барьеров при ведении бизнеса и включает в себя, в частности, мероприятия по таким направлениям, как градостроительная деятельность, подключение к инженерным сетям, регистрация права собственности, а также таможенное, налоговое администрирование, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие экспорта.

Обновление дорожных карт

Мишустин добавил, что прошлогодние факторы риска в экономике сохраняются, останавливаться на достигнутых результатах нельзя.

"Необходимо двигаться дальше, нужно инкорпорировать стратегические инициативы в действующие дорожные карты, готовить новые проекты, чтобы развитие нашей экономики укрепилось", - сказал премьер-министр.

По его словам, будут актуализированы дорожные карты по направлениям экспорта товаров и услуг и интеллектуальной собственности. "Сегодня рассмотрим вопрос о добавлении новых направлений, это реинжиниринг правил промышленного строительства и развитие предпринимательства в сфере туризма. Разумеется, как обратил внимание президент, надо продолжать реализовывать все ранее принятые решения по трансформации делового климата", - резюмировал глава кабмина.