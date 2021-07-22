Мишустин назначил Александра Переведенцева врио торгового представителя в Аргентине

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Переведенцева временно исполняющим обязанности торгового представителя РФ в Аргентине. Распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Возложить временно исполнение обязанностей торгового представителя РФ в Аргентинской Республике на заместителя торгового представителя РФ в Аргентинской Республике Переведенцева Александра Владимировича", - говорится в документе.

Другим распоряжением Мишустин освободил Сергея Деркача от должности торгового представителя в Аргентине в связи с выходом на пенсию.