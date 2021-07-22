Тюменские власти намерены к 2030 году достичь почти 100-процентного уровня газификации

ТЮМЕНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Уровень газификации в Тюменской области планируется увеличить к 2030 году до 99,6%. На данный момент он составляет 96,9%, об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

"В соответствии с поручением президента России мы планируем довести уровень газификации с 96,9% в настоящее время до 98% к 2024 году и 99,6% - к 2030 году", - приводит пресс-служба слова Моора в опубликованном в четверг сообщении по итогам встречи с врио заместителя секретаря Генсовета "Единой России" Дмитрием Кобылкиным.

В тексте указано, что с 2021 по 2023 годы в Тюменской области запланировано построить 808,7 км газовых сетей. Это позволит обеспечить газом более 21 334 домовладения. В 2021 году на газификацию направлено 542 млн рублей, строится 247 км газовых сетей и 6 526 газопроводов-вводов к жилым домам.

В регионе работа по газификации ведется в рамках четырехстороннего регуляторного контракта между региональным правительством, Федеральной антимонопольной службой и ресурсоснабжающими компаниями. За пять лет регион дополнительно получит на газификацию 1,35 млрд рублей без увеличения тарифов на транспортировку газа. Кроме того, использование ресурсного метода ценообразования позволило в 2,5 раза сократить затраты на строительство газопроводов.