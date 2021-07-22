Акционер "Русала" считает, что рентабельность производства не требует закрытия мощностей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Акционер "Русала" Sual Partners Виктора Вексельберга (25,72%) считает, что текущая рентабельность производства "Русала" не требует закрытия мощностей и пересмотра стратегических преобразований компании. Об этом говорится в заявлении Sual, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Компания Sual Partners выражает озабоченность и недоумение по поводу последних заявлений менеджмента UC Rusal в отношении возможного сокращения производства и закрытия ряда мощностей по выпуску алюминия, а также пересмотра стратегических преобразований, намеченных в компании. По мнению Sual Partners, текущий уровень рентабельности производства UC Rusal не требует принятия столь радикальных мер в связи с введением повышенных экспортных пошлин", - сказано в сообщении.

Акционер "Русала" также "озадачен тем фактом", что данные вопросы не обсуждались на совете директоров алюминиевого холдинга в рамках существующих в компании корпоративных процедур, говорится в заявлении.

Ранее в "Русале" заявили, что введение экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию может серьезно повлиять на реализацию инвестпроектов компании. В частности, "Русал" может пересмотреть темпы запуска Тайшетского завода, а также рассмотреть консервацию ряда убыточных производств. Заместитель гендиректора "Русала" по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин оценил экономические потери компании от введения пошлин в "сотни миллионов долларов".

Кроме того, источник ТАСС, близкий к "Русалу", сообщал, что компания приостановит процесс разделения активов в связи с введением экспортных пошлин РФ на металлы и металлопродукцию и будет вынуждена провести дополнительный анализ финансовой устойчивости разделяемых компаний.

О пошлинах на металлы

В России с августа до конца 2021 года вводятся пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Правительство согласовало такое решение на заседании 24 июня. Его цель - стабилизация цен на продукцию на внутреннем рынке. Пошлины будут распространены на прокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, а также медь, никель и алюминий низкой степени передела. Сбор будет состоять из базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться в долларах за тонну. По подсчетам Минфина, за пять месяцев новая мера принесет в бюджет не менее 160 млрд рублей.