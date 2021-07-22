{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Международные резервы России за неделю выросли на $3,6 млрд

Резервы выросли под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 16 июля 2021 года выросли на $3,6 млрд, или на 0,6%, и составили $597,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

Теги
Россия
"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня ruАА+
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией
Читать полностью