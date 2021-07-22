Международные резервы России за неделю выросли на $3,6 млрд

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 16 июля 2021 года выросли на $3,6 млрд, или на 0,6%, и составили $597,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

Резервы выросли под воздействием положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.