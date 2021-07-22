Россельхознадзор сообщил о возможном запрете ЕС на ввоз животных из России

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор предупредил участников внешнеэкономической деятельности о том, что из-за неоднократных случаев контрабанды домашних животных Россия может потерять право их ввоза в Евросоюз. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности на неоднократно выявленные немецкой и австрийской таможней факты контрабанды домашних животных в Евросоюз по поддельным российским ветеринарным сертификатам. Незаконные перевозки животных могут привести к тому, что России будет отказано в праве их ввоза в страны Евросоюза. В таком случае станут невозможны как коммерческие перевозки, так и перемещение животных с гражданами, выезжающими за границу", - отметили в ведомстве.

Очередная мошенническая схема была обнаружена компетентными ведомствами Германии и Австрии в октябре 2020 года и июле 2021 года. По территории ЕС перевозились собаки по поддельным ветеринарным сертификатам. У перевозчика изъята печать Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, а в ноутбуке выявлены 100 заполненных в программе Word ветеринарных сертификатов с указанием информации о ранее ввезенных на территорию ЕС животных. После получения информации Россельхознадзор выяснил, что все указанные ветеринарные сертификаты поддельные, и был подтвержден факт контрабанды домашних животных.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что факты перевозки домашних животных из России в Евросоюз по фальсифицированным документам были выявлены в Латвии.