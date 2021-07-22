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"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня ruАА+

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников. По оценкам "Эксперт РА", рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией.

"Пересмотру фактора поддержки способствовали успешная реализация стратегии развития банка, нашедшая отражение в повышении доли ПСБ на рынке государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее чем до 70%", - говорится в сообщении.

Также эксперты рейтингового агентства учитывали фактор стабильного развития ПСБ в период экономического спада во время пандемии коронавируса.

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