"Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка до уровня ruАА+

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Промсвязьбанка (ПСБ) до уровня ruАА+, прогноз "стабильный". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга во многом связано с изменением методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам в части алгоритма применения факторов поддержки со стороны собственников. По оценкам "Эксперт РА", рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватным запасом по капиталу и сильной ликвидной позицией.

"Пересмотру фактора поддержки способствовали успешная реализация стратегии развития банка, нашедшая отражение в повышении доли ПСБ на рынке государственного оборонного заказа (ГОЗ) с 60% до 65% за последние 12 месяцев, а также ожидаемый рост этой доли к концу текущего года не менее чем до 70%", - говорится в сообщении.

Также эксперты рейтингового агентства учитывали фактор стабильного развития ПСБ в период экономического спада во время пандемии коронавируса.