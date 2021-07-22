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ФАС оштрафовала "Байер" за ненадлежащую рекламу "Терафлекс Хондрокрем Форте"

Компания должна выплатить 200 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. ФАС оштрафовала на 200 тыс. рублей "Байер" за ненадлежащую рекламу "Терафлекс Хондрокрем Форте", в которой производитель гарантировал устранении боли в суставах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России наложила административный штраф в размере 200 тыс. рублей на АО "Байер" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Терафлекс Хондрокрем Форте", - отмечается в сообщении.

Рекламный ролик распространялся в декабре 2020 года в эфире телеканала "ТВ-3 Россия". В апреле комиссия ФАС России признала, что в рекламном ролике препарата "Терафлекс Хондрокрем Форте" производитель гарантировал безопасность его применения, эффективность и отсутствие побочных действий, тем самым нарушая требования закона о рекламе.

Bayer - международный концерн с экспертизой в области естественных наук: здравоохранения и сельского хозяйства.

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