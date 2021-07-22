Процедура включения продуктов в реестр российского ПО станет вдвое быстрее

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Минцифры сообщило об изменении порядка включения продуктов в реестр российского программного обеспечения. Срок рассмотрения заявок на включение в реестр сокращен более, чем в два раза и теперь составляет 25 рабочих дней, следует из сообщения ведомства.

"Ранее министерство обсудило предложения по оптимизации этой процедуры с представителями отраслевых ассоциаций и компаний-разработчиков. Срок рассмотрения заявок на включение в реестр сокращен более, чем в два раза и теперь составляет 25 рабочих дней, а в случае необходимости предоставления дополнительных сведений может быть увеличен не более, чем до 45 рабочих дней. Нововведение стало возможным благодаря привлечению к оценке документов, поданных заявителями, специализированной экспертной организации", - отмечается в сообщении Минцифры.

Уточняется, что по просьбе отрасли увеличено количество представителей ассоциаций - разработчиков программного обеспечения в составе экспертного совета. При выявлении несоответствия программного обеспечения требованиям законодательства советом теперь может быть инициирована дополнительная экспертиза.

"Реестр отечественного программного обеспечения - важный инструмент развития цифрового рынка России и импортозамещения. Помимо преференций при госзакупках, с этого года только продукты из реестра не облагаются НДС. Как следствие, в несколько раз увеличилось число заявок на включение в реестр, сейчас в нем уже более 11 тыс. программных продуктов. Повышаются требования к качеству и оперативности экспертизы, ответственности экспертного совета. Минцифры совместно с отраслевыми ассоциациями оптимизировали порядок экспертизы и включения в реестр, соответствующие изменения утверждены правительством", - отметил замглавы Минцифры России Максим Паршин, чьи слова приводятся в сообщении министерства.

Председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская считает, что привлечение специализированной организации к анализу и отбору поступающих заявок даст возможность экспертному совету еще внимательнее и точнее отбирать программные продукты. "Это конструктивные и своевременные изменения, я их поддерживаю. Привлечение специализированной организации к анализу и отбору поступающих заявок даст возможность экспертному совету еще внимательнее и точнее отбирать программные продукты. По сути, благодаря экспертизе у членов совета будет детальный и четкий чек-лист с предварительными результатами и заключениями по поступившим документам и продуктам. Это ускорит отбор и улучшит его. Кроме того, профильные ассоциации увеличат долю в совете с 50% до 70%, это означает, что конкретное ПО будут рассматривать профессионалы в своих сегментах рынка", - пояснила Касперская, чьи слова также приводятся в сообщении министерства.