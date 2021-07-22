Выпуск легковых автомобилей в России в первом полугодии вырос на 44,3%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в январе - июне 2021 года увеличилось на 44,3%, до 736 тыс. шт. по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, следует из данных Росстата.

В июне выпуск легковушек вырос на 16,9% в годовом выражении и на 9,3% превысил показатели мая 2021 года.

Производство грузовых автомобилей в первом полугодии 2021 года выросло на 59,7% в годовом выражении, до 85,6 тыс. шт. В июне выпущено на 78,9% больше грузовиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с показателем мая 2021 года производство грузовых авто увеличилось на 36,1%.

Производство автобусов массой более 5 тонн в первом полугодии увеличилось на 2,3% в годовом выражении. Всего за январь - июнь 2021 года выпущено 6,1 тыс. транспортных средств этого класса. По сравнению с показателем за этот же период прошлого года в июне 2021 года произведено на 42,7% больше автобусов массой более 5 тонн.

При этом выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе - июне снизился на 2,8%, до 8,6 тыс. шт. В июне производство увеличилось на 13,6% в годовом выражении и на 55,7% превысило показатель мая 2021 года.