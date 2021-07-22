Лукашенко снизил НДС на некоторые товары

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом "О налогообложении" снизил ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении ряда продовольственных товаров, а также освободил некоторые страховые выплаты от подоходного налога, сообщает пресс-служба главы государства в четверг.

"Снижена ставка налога на добавленную стоимость с 20% до 10% в отношении отдельных продовольственных товаров: печенья растворимого, овощей и иных гомогенизированных продуктов, фруктов, орехов и соков для детского питания", - говорится в сообщении.

Документом также внесены корректировки в отдельные положения налогового законодательства. "Освобождены от обложения подоходным налогом доходы, полученные в виде страхового возмещения или обеспечения в связи с наступлением страховых случаев по договорам добровольного страхования жизни и дополнительных пенсий, заключенным до 1 января 2021 года на срок менее трех лет", - отметили в пресс-службе.

Также указом установлен особый порядок исчисления в 2021-2022 годах арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автомобильных стоянок, обслуживающих эти торговые центры, и торговых объектов, входящих в торговую сеть.