Российский рынок акций закрылся ростом индексов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил восходящее движение вместе с зарубежными площадками и ценами на нефть, которые за пару торговых сессий нивелировали снижение начала недели. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, до 3 754,44 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,86%, до 1 599,74 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:53 мск снизился на 0,09%, до 73,92 рубля, евро - на 0,27%, до 86,97 рубля.

Рисковые активы продолжили пользоваться спросом, несмотря на рост ежедневно регистрируемых случаев заражения COVID-19 и инфляционные риски, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. При этом Европейский центральный банк по результатам заседания не преподнес сюрпризов, сохранив ставки без изменений. "Глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции отметила ускорение инфляции в еврозоне, тут же обозначив ее как временное явление, практически повторив недавнюю риторику главы ФРС США Джерома Пауэлла", - добавил эксперт.

Рынок акций

Бумаги металлургических компаний сегодня стали фаворитами роста - ММК (+1,65%) и НЛМК (+1,63%). Причиной тому служит активное, составившее с середины прошлой недели 10-процентное восстановление мировых цен на сталь, прокомментировал аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. По его мнению, с учетом продемонстрированной в последние дни устойчивости рыночного спроса и цен на сталь, а также принимая во внимание отраслевую статистику второго квартала, рыночные прогнозы справедливой капитализации ведущих компаний отрасли имеют потенциал роста в среднем на 15-30%.

Акции "Нижнекамскнефтехима" (+1,74%) сегодня выросли под влиянием операционной статистики, показавшей рост производства на 13% в первом полугодии. Информация способна привести к росту рыночных оценок компании в пределах нескольких процентов, также полагает Осин.

Прогноз на 23 июля

В конце недели большое влияние на настроения инвесторов может оказать макростатистика, полагает Александр Бахтин. Наиболее важными будут предварительные июльские индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг еврозоны и США.

Также 23 июля решение по ключевой ставке будет принимать Банк России. Ожидается повышение ставки с шагом от 50 б.п. до 100 б.п. В США продолжится публикация корпоративных финансовых отчетностей, результаты за II квартал 2021 года представят American Express, NextEra, Honeywell, Alkermes, Caterpillar и другие компании.

При этом сдерживать активность покупателей на российском рынке завтра может фактор пятницы. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 23 июля будет формироваться в пределах 3 690-3 775 пунктов, курс рубля к доллару - в диапазоне 73,6-74,6 рубля.

Александр Осин полагает, что, несмотря на определенное улучшение информационного фона на рынке, краткосрочный "медвежий" тренд сохранен и шансы снижения завтра преобладают. Целевые диапазоны закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 705-3 780 пунктов, а также 73,40-74,25 рубля и 86,65-87,45 рубля соответственно.