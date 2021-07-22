США намерены использовать все имеющиеся у них инструменты для защиты от хакеров из КНР

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Вашингтон намерен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты от хакеров из КНР. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме министр торговли США Джина Раймондо.

"Президент [США Джо] Байден очень четко дал понять, что последствия будут. И мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы защитить американцев и американский бизнес", - сказала она, отвечая на вопрос о том, не считает ли американская администрация, что для предотвращения таких действий в будущем нужно введение пошлин и санкций против Китая.