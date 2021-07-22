Сбербанк поможет Воронежской области развивать цифровые медицинские сервисы

ВОРОНЕЖ, 22 июля. /ТАСС/. Сбер и правительство Воронежской области договорились о сотрудничестве в развитии ключевых отраслей экономики, в том числе цифровых медицинских сервисов, основанных на искусственном интеллекте, расширении образовательных платформ и реализации социальных проектов. Соответствующее соглашение в четверг было подписано между председателем правления ПАО Сбербанк Германом Грефом и губернатором Александром Гусевым, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"На территории Воронежской области мы занимаемся развитием не только финансовых, но и нефинансовых технологий. В части проектов в сфере образования сегодня мы уже пилотируем совместно с администрацией области нашу образовательную платформу СберКласс, с 1 сентября этого года мы ее расширяем, а с 1 сентября следующего года планируем предоставить доступ к платформе всем желающим школам. По проектам в области здравоохранения мы разработали целую линейку продуктов, связанных с помощью и поддержкой принятия врачебных решений, в том числе основанных на обучении нейронных сетей и искусственного интеллекта", - приводит пресс-служба слова Грефа, который в четверг побывал в рабочей поездке в Воронеже.

Как рассказал губернатор Гусев, в регионе тратятся большие средства на покупку современного медицинского оборудования, при этом в медучреждениях отсутствует единая система управления и анализа работы сферы здравоохранения. "Если мы сумеем те процессы, что уже есть в Сбербанке, себе внедрить, я думаю, это будет очень большая поддержка нашей медицины и позволит оказывать более качественную услугу населению", - отметил Гусев.

Кроме того, глава региона обратил внимание на проект государственно-частного партнерства по строительству школ, который поможет решить проблему нехватки образовательных мест на отдельных территориях области. "Я думаю, что в результате этих проектов мы сумеем многие проблемы решить, в том числе транспортные. Речь об умной транспортной схеме обеспечения всего пассажирского транспорта в Воронеже. Мы уже на высокой стадии взаимодействия находимся и в ближайшее время появится транспортная карта, которая будет в себе аккумулировать много видов сервиса, и будет полезна нашим пассажирам", - сообщил Гусев.