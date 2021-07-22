Медведчук: Киеву стоит вернуться к идее газотранспортного консорциума с Москвой

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о "Северном потоке - 2" должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, поскольку только РФ может выступить гарантом транзита газа через территорию Украины. Такое мнение высказал в четверг глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку 2" стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", - говорится в интервью Медведчука изданию "Стена", опубликованном на сайте ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов "стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа, и РФ как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом". "Поскольку только РФ способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план", - пояснил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Создание трехстороннего газотранспортного консорциума, полагает политик, "могло бы стать драйвером "перезагрузки" отношений между Украиной и Россией".

Однако, признал политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины "продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности". "Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере - Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о "Северном потоке - 2" и сомнительными договоренностями с западными партнерами", - заключил он.

Договоренность США и ФРГ

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.