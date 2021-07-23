"Известия": Центр стратегических разработок предложил создать в России биржу для МСП

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил создать в России отдельную биржу для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также специальный институт поддержки для стартапов. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на бюллетень ЦСР.

ЦСР предложил создать для небольших компаний альтернативную биржу "с низким объемом торгов и более доступными условиями для листинга ценных бумаг". По мнению ЦСР, такой подход даст возможность "создать для всех эмитентов различных отраслей конкурентные условия", уточняет газета.

Кроме этого, ЦСР считает недостаточной мерой предоставление льготных кредитов для малого бизнеса и предлагает создать отдельный институт, "который был бы способен брать на себя риски по наиболее перспективным проектам, использовать особые методы поддержки стартапов (беззалоговые кредиты, специфические долговые инструменты) и сопровождать их до того момента, как они станут устойчивыми платежеспособными компаниями", пишет газета.

В Минэкономразвития РФ сообщили "Известиям", что в рамках реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" небольшие компании имеют доступ к рынку через "Сектор роста" на Мосбирже с сопровождением ЦБ, поэтому "не видят необходимости в дополнительной бирже для субъектов МСП". А также добавили, что "малый бизнес может получить компенсацию части затрат на листинг и выплату купонов по облигациям в рамках нацпроекта МСП".

О нацпроекте

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется с 2019 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2020 году он был доработан: взамен разовым мерам поддержки пришли комплексные услуги для предпринимателей на всех стадиях развития бизнеса, начиная от самозанятости. Все эти меры, согласно паспорту нацпроекта, позволят увеличить численность занятых в сегменте МСП до 23 млн человек по итогам 2024 года.