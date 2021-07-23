В Хабаровске в тестовом режиме открылся логистический центр "Почты России"

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. "Почта России" и Группа ВТБ в тестовом режиме запустили в Хабаровске логистический центр для сортировки корреспонденции. Стоимость объекта - 2,3 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Задачи, которые мы решаем запуском этого объекта, заявлены в нашей стратегии - быть ближе к клиентам, доставлять лучшие продукты, делать свою работу качественнее, точнее и быстрее. Без современных средств автоматизации это невозможно. Это очевидные вещи, менее очевидным, конечно, было место, выбранное для объекта. Но мы ни разу не пожалели, наоборот, поняли, что наш выбор был правильным. <…> Фактически Хабаровск становится не только для Дальнего Востока, не только для Восточной Сибири, но и для всей страны большим авиационным хабом, фактически главными авиационными воротами страны", - сказал на церемонии открытия гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

Участвовавший в открытии центра помощник президента России Максим Орешкин поблагодарил врио губернатора Михаила Дегтярева за помощь в реализации проекта и добавил, что важно и дальше наращивать инвестиции в логистику, потому что это повышает комфорт и качество жизни людей по всей стране, делает успешнее предприятия, работающие как на российском, так и на глобальном рынке. "Это действительно крупнейший центр на Дальнем Востоке, он становится таким якорным для всего центра Дальнего Востока в логистическом вопросе", - отметил он.

Логистический центр в Хабаровске - второй сортировочный хаб, построенный в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Первый работает в Новосибирске. Проект совместно реализуют "Почта России" и Группа ВТБ в лице "ВТБ инфраструктурный холдинг". Инвестиции в строительство и оборудование центра составили 2,3 млрд рублей.

Площадь комплекса превышает 21 тыс. кв. метров. В сутки терминал может обрабатывать до 300 тыс. посылок и писем. Логистический центр состоит из зоны сортировки посылок, мелких пакетов и писем, склада для хранения и сбора интернет-заказов, места авиаобмена и зоны службы авиационной безопасности. Почти все процессы полностью автоматизированы, а сортировочные машины работают на базе собственного программного обеспечения "Почты России". Это повышает качество и точность обработки почты и ускоряет доставку посылок до получателей.

Центр расположился возле аэропорта Хабаровск-Новый. В ДФО терминал будет опорной инфраструктурой для развития электронной коммерции. Общая площадь зоны фулфилмента составляет 4 тыс. кв. м. Одновременно на складе можно будет хранить до 700 тыс. единиц товаров и собирать до 9,5 тыс. заказов в сутки.