"Ъ": продажи кнопочных телефонов в России выросли за I полугодие 2021 года на 6,7%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Продажи кнопочных телефонов в России за шесть месяцев 2021 года увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за это время было продано 3,1 млн штук, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании "Связной". По данным издания, в денежном выражении рост составил 18,8%, до 4,5 млрд рублей, при этом средняя цена устройства поднялась до 1,45 тыс. рублей (+11%).

В "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что за второй квартал года продажи кнопочных телефонов увеличились на 26% в штуках и на 25% в денежном выражении.

По оценке аналитиков сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, увеличение потребительского спроса на кнопочные телефоны в первом полугодии составило 44% в годовом исчислении. Среди наиболее популярных производителей эксперты назвали Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile. По мнению представителей сервиса, рост продаж кнопочных устройств связан с тем, что такие телефоны, в отличие от смартфонов, не имеют возможности так же легко собирать личные данные своих владельцев.

В компании "Марвел-Дистрибуция" "Коммерсанту" связали рост продаж с дачным сезоном и увеличением количества трудовых мигрантов. "Во втором квартале начинается дачный сезон, растет количество трудовых мигрантов - это одни из ключевых факторов спроса для рынка кнопочных телефонов", - отметили в компании.

В "М.Видео" считают, что спрос на кнопочные телефоны вырос в период пандемии коронавируса, когда удаленные сотрудники заменяют такими устройствами стационарные телефоны.

В "Мегафон Ретейле" изданию добавили, что кнопочные телефоны пользуются спросом среди сотрудников закрытых предприятий, где использование смартфона запрещено. По итогам первого полугодия продажи кнопочных телефонов в сети "Мегафон" выросли на 4% в штуках и на 21% в денежном выражении. В МТС отметили, что по сравнению с первым полугодием 2020 года продажи увеличились на 9,4% в натуральном выражении и на 22% - в денежном.