Moody's оценило негативное влияние пандемии на экономику России как умеренное

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service включило Россию в число стран, негативное влияние коронакризиса на экономики которых будет умеренным. Об этом в пятницу сообщает РБК со ссылкой на доклад рейтингового агентства о потерях национальных экономик из-за пандемии COVID-19.

Согласно данным издания, аналитики Moody's разделили страны на три группы "в зависимости от разрыва между допандемическим прогнозом Moody's по уровню реального ВВП в 2020-2023 годах и текущим прогнозом по их ВВП на те же годы". По мнению экспертов агентства, Россия наряду с Мексикой, Бразилией и Австралией входит в число стран, для которых негативные последствия коронакризиса будут умеренными (разница от 2 до 8% по сравнению с докризисным прогнозом по ВВП), уточняет издание.

4 июня сообщалось, что Moody's сохранило суверенный кредитный рейтинг России на уровне Ваа3 со "стабильным" прогнозом.

10 июля международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со "стабильным" прогнозом. "Кредитный рейтинг России на уровне "BBB" отражает ее надежную макроэкономическую политику, устойчивый уровень внешнего фискального баланса и самый низкий уровень государственного долга по отношению к ВВП в группе стран-аналогов", - сообщили в агентстве. При этом Fitch прогнозирует, что в 2022 году рост ВВП замедлится до 2,7% из-за ужесточения политики и сокращения экономического спада и в дальнейшем приблизится к уровню в 2%.

О докладе

Как пишет издание, наибольшие потери понесли страны "с формирующимися и "пограничными" (frontier) экономиками - особенно те, чьи доходы сильно зависят от отдельных секторов, таких как туризм", а также государства с высокой долговой нагрузкой. Так, по мнению аналитиков Moody's, к таким странам относятся Шри-Ланка, Суринам, Лаос, Индия, Тунис, Перу. Потери этих стран относительно допандемической траектории ВВП превысят 8%.

Без экономических потрясений обошлась группа стран, у которых прогнозируемый ВВП окажется лишь на 2% (или меньше) ниже докризисного прогноза. По данным издания, в их число входят страны с развитой экономикой и эффективным ответом властей на кризис здравоохранения. К ним относятся США, большинство стран Западной Европы, Китай, Сингапур, а также Южная Корея.

Кроме этого, рейтинговое агентство прогнозирует, что "что мировой экономический рост в 2021 году составит 5,7%, замедлившись до 3,3% к 2023 году". "Экономические последствия кризиса COVID-19 усугубят ключевые проблемы, связанные с бюджетными дефицитами и накоплением задолженности стран. Это приведет к снижению уровня доходов, углубит неравенство и усугубит бедность", - отмечает Moody's в докладе, текст которого приводит РБК.