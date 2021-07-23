"Распадская" в I полугодии нарастила добычу угля на 18%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Добыча угля на всех предприятиях "Распадской" по итогам января - июня 2021 года составила 11,59 млн тонн, что на 18% выше, чем годом ранее, следует из сообщения компании.

Во втором квартале предприятия "Распадской" увеличили добычу на 22% в годовом выражении и снизили на 21% в квартальном - до 5,1 млн тонн.

"Во втором квартале 2021 года суммарная добыча по всем предприятиям компании составила 5,1 млн тонн (-21% квартал к кварталу). Снижение добычи было вызвано в основном плановыми перемонтажами лав на шахте "Распадская" и шахте "Алардинская", также доработкой лавы на шахте "Осинниковская" перед предстоящим в III квартале перемонтажем. Остальные шахты компании увеличили объем добычи в отчетном периоде. На объектах открытых горных работ добычу также удалось нарастить, как на карьере "Разрез Распадский", так и на участке открытых горных работ шахты "Распадская-Коксовая", - отмечает компания.

Объем реализации угольного концентрата в первом полугодии увеличился на 4% - 7,16 млн тонн, во втором квартале показатель упал на 2% в годовом выражении - до 3,43 млн тонн.

Реализация рядового угля твердых марок в январе-июне снизилась на 39% - до 1,53 млн тонн, в апреле - июне показатель составил 838 тыс. тонн (-34%).

О компании

"Распадская" занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области. Компания объединяет восемь шахт, два разреза, три обогатительные фабрики и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры.

В 2020 году "Распадская" добыла 9,26 млн т угля, что на 28% меньше, чем годом ранее.

Основным акционером компании "Распадская" является Evraz (90,9% акций).