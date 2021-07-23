Траты россиян за рубежом за последний месяц выросли на треть

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Траты российских туристов за пределами России за месяц выросли более чем на треть. Об этом сообщается в пресс-релизе банка ВТБ.

"За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах увеличился на 36% по сравнению с предыдущим месяцем - до 2,4 млрд рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня", - говорится в сообщении.

При этом траты в Турции за месяц увеличились в шесть раз, но допандемийный уровень пока не достигнут. Так, по данным ВТБ, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 гогда на 21%. В банке отметили, что аналогичный тренд на рост трат наблюдается по всем зарубежным странам.

"В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам клиентов ВТБ за границей все еще более чем вдвое уступает допандемийному показателю 2019 года", - указали в банке.

По мнению начальника управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ Сергея Дырина, тенденция на увеличение расходов россиян за границей продолжится. Этому будет способствовать рост числа рейсов с Египтом и другими странами, полагает он.

"Открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран", - цитирует Дырина пресс-служба ВТБ.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма. По данным ВТБ, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 годов.