Главгосэкспертиза продолжит обучать экспертизе цифрового проектирования в августе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России планирует начать еще один этап программы обучения экспертизе проектной документации, подготовленной в форме информационной модели, в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы в пятницу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому применение технологий информационного моделирования станет обязательным для строящихся за бюджетные средства объектов с 2022 года.

"Второй и третий потоки запланированы на август и сентябрь. Планируется участие более 450 работников Главгосэкспертизы и представителей 74 региональных организаций государственной экспертизы", - рассказали в пресс-службе.

Там напомнили, что с целью развития профессиональных компетенций сотрудников экспертных организаций Главгосэкспертиза разработала и реализует программу обучения "Практика применения технологий информационного моделирования для оценки информационной модели объекта капитального строительства". Обучение по программе организовано в три потока. В первую группу, прошедшую обучение в июне 2021 года, вошли 193 работника Главгосэкспертизы, для обмена опытом привлекались 124 работника из 11 региональных организаций государственной экспертизы Сахалинской, Пензенской, Тверской областей, Республики Мэрий Эл, Омска, Новосибирска и других субъектов РФ.

Ранее в пресс-службе ДОМ.РФ сообщали, что около 50 тыс. специалистов в области технологий информационного моделирования в строительстве понадобится в России в 2022 году, когда их применение станет обязательным для госзаказа.

В основе информационного моделирования здания (BIM - Building Information Modeling) лежит проектирование объекта как единого целого. Изменение одного из параметров влечет автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов вплоть до чертежей, спецификаций и календарного графика. Использование BIM оптимизирует бизнес-процессы и снижает риски на всех этапах жизненного цикла зданий, способствует выработке оптимальных решений, выявлению ошибок на ранних стадиях проектирования, снижению затрат на строительство и эксплуатацию, сокращению сроков работ. Понятие BIM появилось в Градостроительном кодексе РФ в 2019 году.