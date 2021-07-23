Число выданных россиянам микрозаймов в июне сократилось на 2,3%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число выданных россиянам займов "до зарплаты" (до 30 тыс. рублей) в июне сократилось на 2,3%, до 2,28 млн ссуд, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на основе статистики 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов в России.

"Последние четыре месяца количество выданных займов "до зарплаты" находится на уровне 2,2-2,3 млн в месяц. При этом в июне темпы выдачи микрозаймов немного снизились, что, впрочем, пока преждевременно расценивать как долгосрочный тренд. В целом же можно говорить об общей стабилизации ситуации в сегменте микрозаймов", - приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро НБКИ Алексея Волкова.

В бюро также отметили, что по сравнению с 2020 годом выдачи микрозаймов восстанавливаются, чему способствует рост доли заявок онлайн в сегменте микрозаймов (около 75% в 2021 года) и с переходом в микрофинансовые организации части заемщиков банков в связи с их консервативной кредитной политикой.

Наибольшее количество займов "до зарплаты" в июне было выдано в Москве (111,6 тыс.), Московской области (101,6 тыс.), Краснодарском крае (82,1 тыс.). Самую сильную динамику снижения количества выданных микрозаймов среди 30 регионов - лидеров по объемам выданных кредитов данного вида продемонстрировали Ленинградская (-4,3%) и Тюменская (-3,9%) области, а также Пермский край (-3,8%).