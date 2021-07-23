В Белоруссии банки и магазины с начала 2022 года обязали принимать платежные карты "Мир"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 1 января 2022 года банки и магазины республики будут обязаны принимать карты российской платежной системы "Мир".

"В связи с завершением проекта по межсистемной интеграции платежной системы "Белкарт" и платежной системы "Мир" для банков - участников платежной системы "Белкарт" с 1 января 2022 года устанавливается требование о приеме к обслуживанию банковских платежных карточек "Мир" во всех платежных терминалах в организациях торговли (сервиса), платежных терминалах в пунктах выдачи наличных, банкоматах и вновь устанавливаемых платежных терминалах самообслуживания", - сказано в сообщении регулятора в пятницу.

Кроме того, с 1 января 2023 года для банков, оказывающих услуги интернет-эквайринга, устанавливается обязанность по приему банковских платежных карт "Мир". "Это позволит расширить возможности субъектов хозяйствования по реализации товаров (работ, услуг) на сайтах в белорусском сегменте интернета держателям карт "Мир", - отметили в Нацбанке.

Также регулятор сообщил, что с 1 января 2023 года банки-эмитенты должны будут запретить совершение операций с картами, у которых есть только магнитная полоса, но нет чипа. Это не касается карт, выпущенных до 1 января 2022 года в рамках системы "Белкарт" для учащихся учреждений общего среднего образования. Однако с 1 января 2025 год запрет на операции должен быть установлен для всех карт, имеющих только магнитную полосу, без исключений.