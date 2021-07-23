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Открытие счетов по гособоронзаказу при запрете ФНС предложили сделать исключением

Авторы инициативы также предложили исключить специальные избирательные счета из числа счетов, открытие которых запрещается при наличии решения о приостановлении операций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, снимающий запрет на открытие счетов банками налогоплательщику-организации при наличии решения налогового органа о приостановлении операций этого лица в случае, если речь о счете для расчетов по гособоронзаказу (ГОЗ).

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Налоговым законодательством установлен запрет на открытие счетов банками налогоплательщику-организации при наличии решения налогового органа о приостановлении операций этого лица. При этом не учтено, что отдельный счет, открытый исполнителю в уполномоченном банке, и денежные средства, поступающие на отдельный счет, имеют целевое назначение. Отдельный счет открывается и используется для ведения операций по осуществлению расчетов по гособоронзаказу в соответствии с условиями госконтракта.

Законопроектом предлагается исключить отдельные счета, открываемые в банке для расчетов по гособоронзаказу, наряду со специальными избирательными счетами, из числа счетов, открытие которых запрещается при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации.

Принятие законопроекта будет способствовать эффективному выполнению государственного оборонного заказа, повышению налоговой дисциплины и стабильности гражданского оборота, говорится в пояснительной записке.

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