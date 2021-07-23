Минпромторг призвал предпринимателей активнее работать с типографиями по маркировке молока

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России призвало индивидуальные предприятия, которые производят молочную продукцию, активнее сотрудничать с типографиями по вопросам маркировки перед стартом второго этапа.

"Многие компании заблаговременно заказали необходимое оборудование и уже сейчас готовы выпускать и выпускают маркированную упаковку для молочных предприятий. Призываю производителей молочной продукции активнее размещать заказы в типографиях и начать производство продукции с маркировкой до наступления 1 сентября", - сказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По данным оператора системы маркировки товаров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), дополнительно по списку типографий от Минсельхоза РФ и ассоциации "Союзмолоко" будет оснащено оборудованием для печати упаковки для молочной продукции с кодами маркировки 93 типографии, 42 из них уже сейчас обеспечены печатным и техническим зрением компанией СПТС - поставщиком IT-решений для производителей упаковки. "Более 15 типографий будут готовы к 1 сентября, 35 - к октябрю", - пояснили ТАСС в ЦРПТ.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток начнется в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.