Еврокомиссия отложила переговоры по ситуации с поставками кормов в Россию

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия отменила назначенные на 22 июля и перенесла на более поздний срок переговоры с Россельхознадзором, запланированные для обсуждения вопроса о возобновлении поставок кормовой продукции из стран Евросоюза в Россию. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор запланировал и согласовал проведение 22 июля переговоров с Генеральным директоратом здравоохранения и продовольственной безопасности Еврокомиссии с целью обсуждения выявляемых нарушений при экспорте кормов и кормовых добавок в РФ и принимаемых в ЕС мер для снятия обеспокоенности российского ведомства. Однако переговоры были отменены по инициативе европейской стороны и перенесены на более поздний срок", - говорится в сообщении.

В своем официальном письме Еврокомиссия сообщила, что диалог необходимо отложить до окончания периода летних отпусков в Европе, сообщили в Россельхознадзоре. "Обеспокоенность Россельхознадзора вызывают нарушения, связанные с обеспечением прослеживаемости используемого для производства кормовой продукции сырья и несоблюдением режимов его термической обработки, что несет в себе риски заноса в Россию вместе с кормом опасных заболеваний животных", - отметили в ведомстве.

В 2021 году эпизоотическая ситуация в ЕС серьезно ухудшилась, отмечает Россельхознадзор. Так, в 2021 году в странах союза зафиксировано более 2,5 тыс. случаев гриппа птиц и 10 тыс. случаев африканской чумы свиней, в том числе в дикой фауне. Помимо этого, Россельхознадзор продолжает выявлять незарегистрированные ГМ-компоненты как в кормах, так и в кормовых добавках, поступающих из ЕС.

"До настоящего времени от стран не был получен весь объем запрошенных сведений о системах контроля за кормовой продукцией, включающих надзор за использованием ГМО. На данном этапе без соответствующего диалога с Еврокомиссией Россельхознадзор не видит возможности выработки эффективного механизма по отмене ограничений на поставки в РФ кормов и кормовых добавок с предприятий ЕС", - заключили в ведомстве.