Строительство распределительного газопровода завершилось в Слободском

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили строительство распределительного газопровода в городе Слободском Кировской области, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Завершено строительство II пускового комплекса распределительного газопровода в городе Слободском. Мероприятия по пуску газа планируется провести в третьей декаде августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Протяженность II пускового комплекса составляет 75 км, пропускная способность распределительной сети позволит подключить к газу 4 714 домовладений, Слободской машиностроительный завод, кондитерскую фабрику и другие организации города. Также ввод распределительного газопровода в эксплуатацию и пуск газа на этом объекте даст возможность в последующем приступить к пуску газа на I, III и IV пусковых комплексах, построенных ранее, что позволит подключить к газу еще почти 5 тыс. домовладений и ряд предприятий.

В целом в Кировской области в 2021-2025 годах планируется газифицировать 93 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области.