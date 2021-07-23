Трутнев заявил, что изменение климата формирует повышенный интерес к Арктике

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Значение Арктики в мировом политико-экономическом пространстве растет с каждым годом, изменение климата вызывает повышенный интерес ученых к Арктике, сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, выступая на "Днях Арктики" в пятницу.

"С каждым годом растет значение Арктики в мировом политико-экономическом пространстве. Новые технологии позволяют осваивать недоступные прежде месторождения, расширять период навигации по Северному морскому пути, запускать новые перспективные проекты в сфере нефтегазохимии, добычи твердых полезных ископаемых, рыболовства, рыбопереработки и туризма. Изменение климата формирует повышенный интерес российских и зарубежных ученых к вопросам экологической повестки, состоянию арктических льдов и мирового океана", - сказал он.

Трутнев отметил, что правительство РФ уделяет особое внимание развитию арктических территорий, ведется активная работа по совершенствованию арктической законодательной базы. В мае этого года к России перешел пост председателя в Арктическом совете, где утвердили концепцию и план председательства, предусматривающий более 100 мероприятий, часть из которых уже реализовали. Главным приоритетом председательства, подчеркнул Трутнев, является устойчивое развитие Арктики, конструктивное сотрудничество и координация деятельности Арктического совета с другими региональными структурами.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона продолжается модернизация арктических преференциальных механизмов. В 2020 году вся Арктическая зона России стала особой экономической зоной, каждый, кто готов вложить в свой проект от 1 млн рублей, может стать ее резидентом и воспользоваться налоговыми льготами и административной поддержкой. На данный момент, по словам Трутнева, в преференциальных зонах АЗРФ зарегистрировали 128 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 300 млрд рублей.

Арктика, добавил вице-премьер, находится в фокусе крупнейших российских компаний - "Газпрома", "Роснефти", "Газпром нефти", "Лукойла", которые не только инвестируют в освоение арктических месторождений сотни миллиардов рублей, но и строят заводы, инфраструктуру, порты, флот, жилье.