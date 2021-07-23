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В Набережных Челнах отремонтируют автомобильную дорогу на сумму порядка 1 млрд рублей

Проектом предусмотрели расширение дороги и строительство моста

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана готовы выделить более 1 млрд рублей на реконструкцию дороги в Набережных Челнах в Татарстане, соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса при министерстве транспорта республики.

"Выполнение работ реконструкции автомобильной дороги по ул. Гостева, участок от ул. Аэродромная до ул. Батенчука в г. Набережные Челны Республики Татарстан.<…> Начальная цена 1, 086 млрд рублей", - указано в сообщении.

Из документов известно, что на участке от улицы Аэродромной до улицы Батенчука предусмотрели расширение дороги до четырех полос с разделительной полосой, строительство мостового перехода через реку Мелекеску и переустройство инженерных сетей, попадающих в зону строительства.

В условиях контракта прописано, что все работы должны выполнить до конца 2022 года. Источник финансирования - бюджет Татарстана.

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РоссияТатарстан
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