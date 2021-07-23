Дочерняя компания "Лукойла" выиграла крупный тендер на поставку топлива в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июля. /ТАСС/. Компания Oy Teboil Ab, которая входит в группу "Лукойл", выиграла публичный тендер на поставку финской госкомпании Arctia Oy топлива для ледоколов. Об этом сообщается в пятницу на сайте торгового представительства России в Финляндии.

"Teboil объявила о победе в публичном тендере на поставку финской госкомпании Arctia судового топлива для семи ледоколов. Объемы единовременных заказов, связанных с контрактом, могут охватить почти миллион литров топлива. Это примерно 20 вагонов-цистерн. Срок контракта - до 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Teboil уже более 50 лет является поставщиком для судоходных компаний, за последние восемь лет в перечне ее клиентов уже были компании, эксплуатирующие ледокольные суда. По словам директора по прямым продажам Teboil Никласа Хагстрёма, "поставки для ледоколов являются предметом особой гордости для компании, так как большая часть внешнеторговой деятельности Финляндии осуществляется путем морских грузовых перевозок".

В настоящее время компания управляет сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, 8 нефтебаз и одного газохранилища.

Teboil сообщила торгпредству, что по итогам 6 месяцев 2021 года объем реализации ее нефтепродуктов в розницу составил 537 тыс. тонн (на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года), мелким оптом - 320 тыс. тонн (падение на 10%), доля компании на рынке Финляндии составила порядка 29%. Суммарные инвестиции с 2005 по 2020 год составили $347 млн. В 2021 году на инвестиционную активность компания планирует потратить порядка $12 млн.