ЦБ 17 сентября проведет закрытый аукцион для реализации акций АТБ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России планирует провести 17 сентября закрытый аукцион первой цены для реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), следует из сообщения ЦБ.

"Совет директоров Банка России принял решение о реализации акций Азиатско-Тихоокеанский банк с торгов в форме закрытого аукциона первой цены. К участию в торгах будут приглашены все четыре лица, ранее направившие в Банк России сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций банка", - указано в сообщении.

В ЦБ уточнили, что проведение торгов и раскрытие информации о их результатах запланировано на 17 сентября 2021 года.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее сообщала, что регулятор готовит к продаже АТБ, и инвесторы проявляют к нему интерес. В 2020 года ЦБ перенес планируемую продажу АТБ на 2021-2022 годы из-за неуверенности потенциальных покупателей в условиях пандемии коронавируса.

Банк России в апреле 2018 года начал санацию АТБ через УК ФКБС. Осенью того же года ЦБ приобрел допэмиссию банка стал владельцем свыше 99,9% его акций.