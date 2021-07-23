Росатом планирует ввести в эксплуатацию ледокол "Сибирь" до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Росатом до конца года планирует получить первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь", сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сроки сдачи чуть-чуть сдвигаются, но не критично. "Сибирь" мы должны до конца года получить в строй", - сообщил Лихачев.

Первый серийный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года. Согласно планам, корабль должен выйти на заводские ходовые испытания в конце 2021 года, после чего ледокол будет передан заказчику.