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В Дагестане за полгода объем ввода жилья увеличился вдвое

В республике ввели 298,2 тыс. кв. м жилплощади

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Дагестане за первое полугодие вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

"За январь-май 2021 г. введено жилья общей площадью 298,2 тыс. кв. м, что составило 209,2% к соответствующему периоду предыдущего года", - говорится в сообщении.

Более половины из введенных строений - индивидуальные дома общей площадью 216 тыс. кв. м. Всего в регионе строительные работы выполнили на 52,7 млрд рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с руководством региона подчеркивал, что строительство жилья может стать точкой роста для экономики Дагестана. Он обратил внимание на необходимость решения проблемы незавершенного строительства.

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РоссияДагестанХуснуллин, Марат Шакирзянович
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