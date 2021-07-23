В Дагестане за полгода объем ввода жилья увеличился вдвое

МАХАЧКАЛА, 23 июля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Дагестане за первое полугодие вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили журналистам в пятницу в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

"За январь-май 2021 г. введено жилья общей площадью 298,2 тыс. кв. м, что составило 209,2% к соответствующему периоду предыдущего года", - говорится в сообщении.

Более половины из введенных строений - индивидуальные дома общей площадью 216 тыс. кв. м. Всего в регионе строительные работы выполнили на 52,7 млрд рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с руководством региона подчеркивал, что строительство жилья может стать точкой роста для экономики Дагестана. Он обратил внимание на необходимость решения проблемы незавершенного строительства.