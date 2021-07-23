Набиуллина: совет директоров ЦБ РФ рассматривал разные варианты повышения ключевой ставки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России в ходе заседания 23 июля рассматривал повышение ключевой ставки на 0,5-1% пункт. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

"Мы не рассматривали на этом заседании совета директоров вариант повышения на 25 базисных пунктов с учетом тенденций в инфляции, инфляционных ожиданиях и нашего прогноза по инфляции. Мы рассматривали варианты [повышения на] 50, 75 и 100 [базисных пунктов]", - сказала она.

Набиуллина добавила, что пока преждевременно говорить о том, что текущее повышение ключевой ставки последнее в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, поскольку остается много неопределенности в тенденциях. "Это не исключено, но это не предопределено", - отметила глава ЦБ РФ.

Рост ставки

Набиуллина не исключила, что резкое - на 1% пункт - повышение ключевой ставки в июле может стать последним, но это не предопределено.

"Об этом преждевременно говорить, потому что много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это не исключено, но это не предопределено", - сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение проинфляционных рисков и возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.

Такой шаг регулятор использовал впервые с 2014 года.