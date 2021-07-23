Набиуллина назвала мягкими предложенные ЦБ правила регулирования для банков с экосистемами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала мягкими предложенные Банком России правила регулирования для банков с экосистемами. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В некоторых странах, если они [банки] вкладываются в нефинансовые активы, то требования к покрытию капитала просто огромные. Мы предлагаем относительно мягкий вариант, с переходными периодами. Поэтому я уверена, что такое регулирование нужно вводить, но параметры будем обсуждать", - сказала она.