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Набиуллина назвала мягкими предложенные ЦБ правила регулирования для банков с экосистемами

Глава ЦБ уверена, что такое регулирование нужно вводить, но параметры необходимо обсуждать

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала мягкими предложенные Банком России правила регулирования для банков с экосистемами. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В некоторых странах, если они [банки] вкладываются в нефинансовые активы, то требования к покрытию капитала просто огромные. Мы предлагаем относительно мягкий вариант, с переходными периодами. Поэтому я уверена, что такое регулирование нужно вводить, но параметры будем обсуждать", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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