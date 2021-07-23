В ЦБ заявили, что сделка ОПЕК+ добавит к ВВП России около 0,1 п. п. в 2021 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расширение добычи нефти по обновленному соглашению ОПЕК+ добавит к росту ВВП РФ в 2021 году около 0,1 процентного пункта (п. п.), а в 2022 году - 0,2-0,3 п. п. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"По нашим предварительным оценкам, расширение добычи нефти по [обновленному] соглашению ОПЕК+ добавит к росту ВВП РФ порядка 0,1 процентного пункта в этом году и 0,2-0,3 процентного пункта в следующем", - сказала она.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых. При этом был обновлен и среднесрочный прогноз, в том числе по ценам на нефть. Прогноз по цене Urals в 2021 году был увеличен до $65 с $60 за баррель, в 2022 году - до $60 с $55 за баррель, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.