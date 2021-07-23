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Реестр инвестпроектов в туризме для льготных кредитов создадут к 25 октября

Ростуризм собирает заявки от банков для участия в программе до 9 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму до 25 октября сформировать реестр инвестиционных проектов, которые получат льготные кредиты на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщил аппарат вице-премьера.

"Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в режиме видео-конференц-связи провел заседание правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. По его итогам вице-премьер дал поручение до 25 октября текущего года сформировать перечень туристических проектов, на реализацию которых будут предоставлены льготные кредиты в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.

Вице-премьер отметил, что на данный момент Ростуризм собирает заявки от банков для участия в программе до 9 августа. С середины августа стартует прием самих инвестиционных проектов, которые претендуют на льготное кредитование.

"Обращаю внимание регионов и инвесторов, что порядка 20 млрд рублей выделено из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки до 2024 года. Около 1 млрд рублей будут доступны до конца этого года, поэтому не упустите эту возможность. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, консультации и административное сопровождение. Реестр проектов Ростуризму необходимо сформировать и утвердить до 25 октября, чтобы уже в ноябре и декабре инвесторы могли получить средства и приступить к реализации", - отметил Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

Вице-премьер также напомнил, что льготный кредит под 3-5% годовых предоставляется на срок до 15 лет для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития туризма, создания и развития туристских кластеров.

Полученные средства можно направить на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, гостиниц категории не менее "три звезды" площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, многофункциональных комплексов, предусматривающих номерной фонд санаторно-курортных организаций, гостиниц категории не менее "три звезды", а также развлекательные, спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры, горнолыжные трассы и комплексы с системами искусственного оснежения. Размер кредита может составлять от 100 млн до 70 млрд рублей.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
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