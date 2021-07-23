Эксперты считают, что ЦБ может приостановить цикл повышения ключевой ставки

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России после очередного повышения ключевой ставки 23 июля - с 5,5% до 6,5% - может приостановить цикл ужесточения денежно-кредитной политики, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, ставка может сохраниться на нынешнем уровне как на следующем заседании в сентябре, так и на протяжении полугода.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Центробанк не стал довольствоваться полумерами и подтвердил свою решимость вернуть инфляционную динамику в нужное русло. При этом регулятор все-таки смягчил сигнал о своих будущих действиях", - отмечает главный управляющий портфелем УК "Атон-менеджмент" Константин Святный.

Дальнейшие шаги в отношении денежно-кредитной политики будут зависеть от поведения инфляции в ближайшее время. "Если наметившаяся в последние две недели тенденция на снижение темпов роста потребительских цен получит развитие, то у Центробанка не будет необходимости продолжать повышать ставку", - добавляет эксперт.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, выбрав опцию более агрессивного разового повышения ключевой ставки, ЦБ решил купировать проинфляционные риски вместо того, чтобы растягивать повышение на последующие заседания. Таким образом, на сентябрьском заседании ЦБ может взять паузу в повышении ставки.

При этом директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов полагает, что столь резкое повышение ключевой ставки станет последним в текущем цикле и этот уровень (6,5%) будет держаться в течение полугода или даже больше. "Заметно повышенный ЦБ прогноз [по средней ключевой ставке] консервативно отражает существующие риски. В условиях достаточно высокой неопределенности это должно позволить в будущем более сдержанно менять его", - резюмирует эксперт.