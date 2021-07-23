Акционеры Utair одобрили допэмиссию на 13,6 млрд рублей для реструктуризации долга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июля. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" на внеочередном собрании рассмотрели вопрос о проведении допэмиссии акций авиакомпании на 13,6 млрд рублей для частичной реструктуризации долга перевозчика. Об этом сообщается в пятницу на сайте раскрытия информации.

"Формулировка принятого решения: увеличить уставный капитал ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" путем размещения дополнительных обыкновенных акций", - говорится в сообщении.

Компания планирует разместить 4 млрд 193 млн 915 тыс. 268 обыкновенных акций по закрытой подписке. Цена размещения, в том числе акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составит 3,25 рублей за ценную бумагу.

По информации пресс-службы перевозчика, акции допэмиссии предполагается разместить в пользу существующих заимодавцев авиакомпании - АО "АК-инвест" и ООО "Нефть-консалтинг" и компании группы "Ютэйр" - АО "Ютэйр-Инжиниринг", что позволит конвертировать долги авиакомпании перед этими организациями в акции. Такой процесс является необходимым этапом комплексной реструктуризации долгов и позволит выполнить требования банков-кредиторов, существенно снизит долговую нагрузку, а также улучшит кредитные и финансовые метрики, уточнили в пресс-службе Utair. При этом обязательства перед прочими кредиторами останутся в долговой форме, согласно достигнутым договоренностям условия по ним будут изменены, но как именно - не уточняется.

Долги авиакомпании

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России. Убыток компании по РСБУ за первый квартал 2021 года сократился в 1,6 раза - до 1,099 млрд рублей. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд - с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб., затем "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.