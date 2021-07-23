Reuters: антимонопольный регулятор ЕС изучит сделку о покупке Facebook сервиса Kustomer

ТАСС, 23 июля. Антимонопольный регулятор ЕС может начать расследование в отношении сделки о приобретении американской компанией Facebook сервиса Kustomer со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который специализируется на создании инструментов для облегчения онлайн-обслуживания покупателей. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Facebook объявила о заключении соглашения о приобретении Kustomer в конце ноября прошлого года. Сумма сделки озвучена не была, однако, по данным источников газеты The Wall Street Journal, она составила чуть более $1 млрд. Представители Facebook заявляли, что намереваются "улучшить и обновить продукт, предлагаемый Kustomer" и тем самым порадовать пользователей данного сервиса.

Компания Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger. Ее выручка за первый квартал 2021 года превысила $26 млрд.