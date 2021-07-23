Пресс-секретарь Зеленского заявил о необходимости гарантий по сделке ФРГ и США

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Заявление ФРГ и США о достижении договоренности по "Северному потоку - 2" является лишь декларацией намерений, Киеву еще предстоит вести переговоры о предоставлении гарантий, чтобы газопровод не использовался "как оружие". Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Страна".

"Я подчеркиваю, что это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи. Это декларация о намерениях. Мы услышали, что Германия берет на себя определенные обязательства в случае давления со стороны России или прямой агрессии. А также по поводу нового соглашения на транзит газа по территории Украины", - сказал он. Вместе с тем, продолжил пресс-секретарь, в Киеве пока не понимают, как Германия будет эти обязательства выполнять.

"Поэтому для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнерами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное - юридическом", - сказал Никифоров. Цель этих переговоров - добиться конкретных гарантий, что "Северный поток - 2" не будет использоваться как оружие в сфере энергетики. В этой связи он отметил необходимость для Украины поддерживать диалог как с США, так и с возможными преемниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.