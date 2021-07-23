Костромская область получит 1 млрд рублей на социально значимые расходы

КОСТРОМА, 23 июля. /ТАСС/. Костромская область получит из федерального бюджета 1 млрд рублей на обновление инфраструктуры и социально-экономическое развитие региона. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

"Костромская область привлекла 1 млрд рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на социально-экономическое развитие региона. Распоряжение о распределении финансовых средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, выделенные средства предусмотрены для финансового обеспечения социально значимых расходов, решения задач по обновлению инфраструктуры и социально-экономическому развитию региона. Федеральная поддержка позволит восстановить и поддержать развитие отраслей экономики и социальной сферы в условиях пандемии.