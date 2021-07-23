Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,24-0,53%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу продемонстрировал снижение. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,53%, до 3 734,54 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,24%, до 1 595,86 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:29 мск вырос на 0,11%, до 73,81 рубля, евро - на 0,08%, до 86,82 рубля.

В пятницу на рынке сказалось усиление волатильности цен на нефть, которые встретили сопротивление на пути к $74, а также приближение выходных, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом настроения на внешних рынках оставались в целом позитивными. "Предварительные июльские индексы экономической активности (PMI) в секторах производства и услуг еврозоны и ее локомотива - Германии - превысили ожидания. А вот аналогичный показатель в США показал расхождение - если активность в производстве в июле была выше прогнозных значений, то в секторе услуг, напротив, наблюдалось охлаждение. Поддерживать настроения в зоне оптимизма помогают и финансовые результаты компаний, выходящие в рамках сезона корпоративной отчетности в США за второй квартал 2021 года", - также отметил эксперт.

Сегодня также Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5%. "В теории для рынка акций это негативный тренд, так как он связан с увеличением долговой нагрузки и удорожанием заемных ресурсов. Тем не менее мы не ждем существенного влияния подъема ключевой ставки на акции - базовым ориентиром для отечественных индексов продолжит служить внешняя конъюнктура", - полагает Бахтин.

По мнению инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, повышение ключевой ставки Банком России окажет поддержку курсу национальной валюты, а также акциям российских компаний, ориентированных на внутренний рынок. Среди них - бумаги "Детского мира", Ozon, "Магнита" и X5.

Рынок акций

В лидерах роста за неделю остались акции компаний металлургического сектора: бумаги ММК выросли на 4%, "Северстали" - на 3,5%, НЛМК - на 2,7%. "Интерес к акциям металлургов высокий: все три эмитента неплохо отчитались за второй квартал, дивидендная история во всех обозначенных случаях вполне достойная, повышенные пошлины металлургов сейчас особенно не беспокоят", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В лидерах снижения недели оказались привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-17,2%), акции "Полиметалла" ослабли на 5,7%, бумаги "Русала" потеряли 4%.

Прогноз на следующую неделю

В начале будущей недели в настроениях участников торгов может преобладать осторожность, инвесторы будут постепенно снижать торговую активность по мере приближения среды, когда состоится заседание ФРС США, считает Александр Бахтин.

Серьезное внимание рынков будет приковано и к ключевым статистическим маркерам. В понедельник участники торгов обратят внимание на индекс делового климата IFO Германии за июль и продажи новостроек в США в июне, на американском рынке продолжится публикация корпоративных финансовых отчетностей за II квартал 2021 года.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3 690-3 760 пунктов, диапазон курса рубля к доллару может расшириться до 73,3-74,5 рубля.

В "Фридом Финанс" ожидают, что по итогам следующей недели дня преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны закрытия торгов понедельника для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 695-3 745 пунктов, а также 73,15-74,15 рубля и 86,35-87,25 рубля соответственно.