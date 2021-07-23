Оборот торговли в Москве в I полугодии 2021 года вырос на 40% - до более 3 трлн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Оборот торговых предприятий в Москве в I полугодии текущего года составил порядка 3 трлн рублей, что на 40% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"В Москве работают почти 70 тыс. предприятий в сфере торговли, и надо отметить, что они дают значительный объем поступлений в московский бюджет. Если говорить об обороте, то это за первое полугодие более 3 трлн рублей, что, собственно говоря, значительно или существенно выше, чем в прошлом году, когда мы в первый раз столкнулись с пандемией", - сказал Немерюк в интервью телеканалу "Москва-24".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на долю торговли приходится порядка 18% налоговых доходов городского бюджета. За 2010-2020 годы налоговые поступления в столичную казну от предприятий торговли выросли втрое. При этом торговые предприятия Москвы обеспечивают более трети налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы страны (федеральный и региональные бюджеты) от сферы торговли по России в целом.

"В Москве действуют 67,1 тыс. стационарных торговых предприятий и 9,7 тыс. нестационарных торговых объектов. Покупателей обслуживают 668 торговых центров, 27 розничных рынков, 44 межрегиональные ярмарки, 88 ярмарок выходного дня. За десять лет коэффициент доступности объектов торговли в столице вырос с 88,9 до 97,9%", - уточнили в пресс-службе.

В ней добавили, что в период пандемии COVID-19 торговля оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей столичной экономики. Правительством Москвы был принят ряд антикризисных мер, в том числе по поддержке торговых предприятий: они получили отсрочку платежей по налогу на имущество, земельному налогу, торговому сбору, а также были освобождены от платежей за аренду городского имущества. Объем поддержки составил 2,4 млрд рублей.

"Кроме того, арендаторам торговых площадей, пострадавшим от ограничений в условиях пандемии, были предоставлены отсрочка или освобождение по арендным платежам. Принятые меры позволили стабилизировать ситуацию в отрасли, способствовали ее восстановлению и росту. В I полугодии 2021 года оборот торговых предприятий в Москве составил порядка 3 трлн рублей (+40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом оборот торговли продовольственными товарами вырос на 13%, непродовольственными товарами - на 47%, автотранспортом (включая запчасти и комплектующие) - на 59%. В результате в I полугодии 2021 года объем налоговых платежей московских торговых предприятий увеличился на 35%", - заключили в пресс-службе.