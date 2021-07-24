Эксперты сообщили о снижении уровня одобрения МФО займов до минимума с начала года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские микрофинансовые организации (МФО) снизили долю одобренных заявок на поучение займа до 21% в июне, что на 1 процентный пункт (п. п.) ниже, чем в мае и на 4 п. п. ниже показателя начала года. В феврале - мае показатель находился на уровне 23-22%, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24" (есть в распоряжении ТАСС).

"В период режима самоизоляции показатель достигал своего критически низкого уровня 15% против 30% во "внекризисное" время. Столь низкая доля одобрений связана с рядом объективных причин: нестабильная платежеспособность заемщиков в период продолжающейся пандемии, невозможность подтвердить уровень своего дохода, консервативная политика кредитования самих МФО во избежание массовых дефолтов", - комментирует генеральный директор маркетплейса Юрий Кудряков.

По его словам, если ситуация с платежеспособностью россиян улучшится, то это найдет отражение и на скоринге и к сентябрю уровень одобрения заявок на получения микрозаймов может составить 23-24%, а по итогам года 25%.

Риск-модели, которые используют микрофинансовые организации, положительно сказываются на качестве их портфеля, эта политика позволяет не допустить массовых выходов на просрочку, считает член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов в портфелях МФО сейчас составляет, по данным Банка России, менее 29%, отметил эксперт.