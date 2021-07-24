Кабмин утвердил правила предоставления инфраструктурных кредитов регионам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба российского правительства.

"Федеральные средства будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты", - говорится в сообщении.

Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Правила проведения отбора готовятся к подписанию. Потратить федеральные средства можно будет на развитие территории, к примеру, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры.

По данным пресс-службы, объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.

Ранее на заседании правительства РФ Мишустин заявил, что поддержка инфраструктурных проектов даст дополнительный импульс экономикам регионов. По его словам, порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше трех процентов. Также в течение четырех лет будет привлечено 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.