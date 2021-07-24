Правительство рассматривает возможность выделения средств на обход Кемерова

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средства из федерального бюджета планируется выделить на строительство обхода Кемерова, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы будем точно делать [обход Кемерова]. Губернатор активно этим занимается. Мы сейчас в проекте бюджета деньги на это закладываем. Думаю, что обход Кемерова будет сделан", - сказал Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Ранее вице-премьер заявил, что финансирование всех мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года будет предусмотрено в федеральном бюджете на ближайшие два года. Федеральное финансирование кабмин готов предоставить также и на проект строительства дороги в обход Кемерова, которая разгрузит областной центр от транзитного транспорта и улучшит экологическую ситуацию в городе.